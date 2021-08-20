Политик пояснил, что ему позвонили за 2,5 часа до начала заседания. Он не сможет присутствовать, ведь находится не в Киеве.

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Городской голова уточнил, что начал рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину. Он выехал из Киева сразу после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

Разумков о вопросе Кличко на СНБО

Председатель парламента Дмитрий Разумков отметил, что 20 августа на заседание СНБО устранение председателя КГГА рассматривать не планируют. В то же время добавил: Не исключено, что в повестку дня еще могут вносить изменения.

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