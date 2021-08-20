Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что поездка Кличко в Черниговскую область ради мелкого пиарного задания – это доказательство того, насколько городская власть в Киеве далека от реальности.

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В ОП убеждены, что 2 с половиной часа "больше чем достаточно", чтобы вернуться в Киев из Черниговской области. Подоляк заявил, что Кличко как глава КГГА, должен быть сегодня в Киеве, "где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия".

Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян побили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поссориться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы?

– сказал Подоляк.

Чиновник посоветовал мэру Киева "возвращаться прежде всего в реальность". Также Подоляк добавил, что пиар и кражи – это точно не те вещи, которыми должен заниматься председатель КГГА.

Кроме того, советник главы ОП назвал Кличко "чрезвычайно креативным и смелым". Таким образом Подоляк описал комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту.

Кличко могут отстранить от должности

Мэр Киева сообщил, что его пригласили посетить заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Однако Кличко отказался приехать, потому что позвонили по этому поводу слишком поздно. Политик уже отправился в рабочую поездку на Черниговщину.

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что вопроса устранения Кличко пока нет в повестке дня заседания. Однако его могут внести.

СМИ писали, ссылаясь на собственные источники, что вероятность того, что Кличко отстранят от должности главы КГГА, достигает 90%.

Что этому предшествовало