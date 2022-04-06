Найбільший виклик, – у КМДА розповіли про відновлення транспортного сполучення Києва

Ситуація у Києві залишається стабільною. У столиці активно продовжують відновлювати транспортне сполучення.

Метро як і було, так і залишиться бомбосховищем для тих, хто хоче там сховатися. Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник.

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"Найбільший на сьогодні виклик – це поновити транспортне сполучення в місті, враховуючи знайдені на вулицях укріплення", – наголосив Поворозник.

Транспортне сполучення Києва активно відновлюють

У Києві щодня додають або змінюють нові транспортні маршрути. З'явилось метросполучення між лівим та правим берегом, яке було відсутнім від початку повномасштабної війни.

Відновили роботу пересідних вузлів у центрі міста. Потрохи пробуємо задовольнити потреби переміщення з точки А в точку Б,

– розповів заступник Кличка.

Зараз працює міська електричка. Також у столиці відновили кілька трамвайних маршрутів. Вже сьогодні, 6 березня, запрацює трохи змінений перший тролейбусний маршрут.

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