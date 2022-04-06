Метро как и было, так и останется бомбоубежищем для тех, кто хочет там спрятаться. Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник.

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"Наибольший на сегодняшний день вызов – это восстановить транспортное сообщение в городе, учитывая найденные на улицах укрепления", – отметил Поворозник.

Транспортное сообщение Киева активно восстанавливают

В Киеве каждый день добавляют или меняют новые транспортные маршруты. Появилось метросообщение между левым и правым берегом, которое отсутствовало с начала полномасштабной войны.

Возобновили работу переседных узлов в центре города. Понемногу пытаемся удовлетворить потребности перемещения из точки А в точку Б,

– рассказал заместитель Кличко.

Сейчас работает городская электричка. Также в столице восстановили несколько трамвайных маршрутов. Уже сегодня, 6 марта, заработает несколько измененный первый троллейбусный маршрут.

В КГГА рассказали о ситуации в Киеве с транспортным сообщением: смотрите видео