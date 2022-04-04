Які станції метро працюватимуть

Зелена лінія працює: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".

Читайте також: Метро Харкова поки не відновить рух, можливі локальні автобусні маршрути, – Терехов

Червона лінія працює: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".

Синя лінія працює: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

"Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Кловська" поїзди проїжджають без зупинки.

Час роботи метрополітену

Потяги їздитимуть з середнім інтервалом – 1 година. Графік роботи може оперативно змінювати за необхідності.

Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття,

– йдеться в повідомленні метрополітену.

Також в КМДА повідомили про відновлення сполучення на Північному мості в обох напрямках.

Також цікаво – Чи очікували українці, що почнеться повномасштабна війна: дивіться відео