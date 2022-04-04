Какие станции метро будут работать
Зеленая линия работает: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".
Также работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".
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Красная линия работает: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".
Синяя линия работает: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
"Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская" поезда проезжают без остановки.
Время работы метрополитена
Поезда будут ездить со средним интервалом – 1 час. График работы могут оперативно менять по необходимости.
Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия,
– говорится в сообщении метрополитена.
Также в КГГА сообщили о возобновлении сообщения на Северном мосту в обоих направлениях.