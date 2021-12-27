У найтяжчому стані – матір: подробиці про страшну ДТП з пожежею під Києвом

На Київщині у неділю, 26 грудня, сім'я з двома дітьми постраждала під час ДТП. Наразі усі 4 людей перебувають у лікарні.

Їх госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні. Після ДТП у найважчому стані була мама. Вона та старший син опинилися у реанімації.

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Батька з молодшим сином госпіталізували у травматологічне відділення. На щастя, стан усіх постраждалих вдалося стабілізувати.

У жінки – політравма. У неї закрита черепно-мозкова травма і тяжкі переломи: перелом тазу, ребер. Її стан зараз тяжкий, але стабільний. Старший син – середнього ступеня важкості,

– мовиться у повідомленні.

У батька та молодшого сина діагностували переломи. Наразі невідомо, коли сім'я повернеться додому.

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