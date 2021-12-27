Їх госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні. Після ДТП у найважчому стані була мама. Вона та старший син опинилися у реанімації.
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Батька з молодшим сином госпіталізували у травматологічне відділення. На щастя, стан усіх постраждалих вдалося стабілізувати.
У жінки – політравма. У неї закрита черепно-мозкова травма і тяжкі переломи: перелом тазу, ребер. Її стан зараз тяжкий, але стабільний. Старший син – середнього ступеня важкості,
– мовиться у повідомленні.
У батька та молодшого сина діагностували переломи. Наразі невідомо, коли сім'я повернеться додому.
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