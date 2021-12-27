Их госпитализировали в Броварскую центральную районную больницу. После ДТП в тяжелом состоянии была мама. Она и старший сын оказались в реанимации.

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Отца с младшим сыном госпитализировали в травматологическое отделение. К счастью, состояние всех пострадавших удалось стабилизироваться.

У женщины – политравма. У нее закрыта черепно-мозговая травма и тяжелые переломы: перелом таза, ребер. Ее состояние сейчас тяжелое, но стабильное. Старший сын – средней степени тяжести,

– говорится в сообщении.

У отца и младшего сына диагностировали переломы. Пока неизвестно, когда семья вернется домой.

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