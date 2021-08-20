Нажилися на світлофорах: у Києві керівник КП та підрядник привласнили мільйони
Джерело:Офіс генпрокурора
У Києві на незаконних "заробітках" впіймали керівника комунального підприємства та директора підрядної організації. Вони перевели на фіктивні рахунки 15 мільйонів гривень – під час встановлення світлофорів.
Про підозру у службовій недбалості повідомили директору КП "Центр організації дорожнього руху". Керівника фірми-підрядника підозрюють у привласненні майна.
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Підрядник та комунальне підприємство уклали низку угод у 2019
"Бізнес" налагодили у 2019 році, коли комунальне підприємство уклало договори щодо будівництва світлофорів у столиці. Сума угод складала 20 мільйонів 300 тисяч гривень. Підрядник роботи в повному обсязі не виконав, проте на рахунки фіктивних юридичних осіб перевели 15 мільйонів гривень.
Під час розслідування проводять слідчі дії у приміщенні комунального підприємства та в офісі підрядника. Також обшуки – і в домівках фігурантів справи.
Коротко про інші скандали з корупцією у столиці
- Ще одну корупційну схему виявили у комунальному підприємстві "Київський інститут комунальних відносин". Співробітників підозрюють у закупівлі обладнання за завищеними цінами.
- Чиновників управління освіти Печерської РДА підозрюють у закупівлі шкільних парт за завищеною ціною.
- Також правоохоронці виявили корупції при будівництві Подільського мосту. Мовляв, за документами на мосту пофарбували 33 метри залізобетонних плит. Але насправді ці роботи не були виконані.
Тим часом У Києві спіймали ексзалізничника, якого підозрюють у привласненні майже мільйона гривень