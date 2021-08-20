Нажилися на світлофорах: у Києві керівник КП та підрядник привласнили мільйони

У Києві на незаконних "заробітках" впіймали керівника комунального підприємства та директора підрядної організації. Вони перевели на фіктивні рахунки 15 мільйонів гривень – під час встановлення світлофорів.

Про підозру у службовій недбалості повідомили директору КП "Центр організації дорожнього руху". Керівника фірми-підрядника підозрюють у привласненні майна.

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Підрядник та комунальне підприємство уклали низку угод у 2019

"Бізнес" налагодили у 2019 році, коли комунальне підприємство уклало договори щодо будівництва світлофорів у столиці. Сума угод складала 20 мільйонів 300 тисяч гривень. Підрядник роботи в повному обсязі не виконав, проте на рахунки фіктивних юридичних осіб перевели 15 мільйонів гривень.

Під час розслідування проводять слідчі дії у приміщенні комунального підприємства та в офісі підрядника. Також обшуки – і в домівках фігурантів справи.

Коротко про інші скандали з корупцією у столиці

Ще одну корупційну схему виявили у комунальному підприємстві "Київський інститут комунальних відносин". Співробітників підозрюють у закупівлі обладнання за завищеними цінами.

Чиновників управління освіти Печерської РДА підозрюють у закупівлі шкільних парт за завищеною ціною.

Також правоохоронці виявили корупції при будівництві Подільського мосту. Мовляв, за документами на мосту пофарбували 33 метри залізобетонних плит. Але насправді ці роботи не були виконані.

Тим часом У Києві спіймали ексзалізничника, якого підозрюють у привласненні майже мільйона гривень