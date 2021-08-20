О подозрении в служебной халатности сообщили директору КП "Центр организации дорожного движения". Руководителя фирмы-подрядчика подозревают в присвоении имущества.

Недавно Депутат переписала дом умершей женщины на дочь: на Киевщине разоблачили схему чиновницы

Подрядчик и коммунальное предприятие заключили ряд соглашений в 2019 году

"Бизнес" наладили в 2019 году, когда коммунальное предприятие заключило договоры относительно строительства светофоров в столице. Сумма сделок составила 20 миллионов 300 тысяч гривен. Подрядчик работы в полном объеме не выполнил, однако на счета фиктивных юридических лиц перевели 15 миллионов гривен.

В ходе расследования проводят следственные действия в помещении коммунального предприятия и в офисе подрядчика. Также обыски – и в домах фигурантов дела.

Коротко о других скандалах с коррупцией в столице

Еще одну коррупционную схему обнаружили в коммунальном предприятии "Киевский институт коммунальных отношений". Сотрудников подозревают в закупке оборудования по завышенным ценам.

Чиновников управления образования Печерской РГА подозревают в закупке школьных парт по завышенной цене.

Также правоохранители обнаружили коррупции при строительстве Подольского моста. Мол, по документам на мосту покрасили 33 метра железобетонных плит. Но на самом деле эти работы не были выполнены.

Между тем В Киеве поймали экс-железнодорожника, которого подозревают в присвоении почти миллиона гривен