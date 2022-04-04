Небезпека є, – у ТрО пояснили, коли можна буде повертатись у Київ, Бучу та Ірпінь

Люди, які втікали від агресії Росії, хочуть повернутися додому – у столицю та на Київщину. Однак наразі цього робити не варто.

Адже небезпека досі є. Про це в ефірі 24 каналу сказав член правління ГО "Офіс довкілля", учасник ТрО Єгор Фірсов.

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До Києва скоро можна повертатись

За його словами, щодо Києва ситуація простіша – найімовірніше, у столицю незабаром можна буде повернутись.

Потрібно зачекати до тижня,

– наголосив Фірсов.

Щодо приміських територій (Буча, Ірпінь) потрібно почекати трохи довше. "Зараз там продовжує бути небезпека, попри те, що військових дій немає", – зауважив учасник ТрО.

Він пояснив, що у населених пунктах багато нерозірваних снарядів та мін. Тероборона продовжує працювати разом із саперами.

Російські військові загубилися

Також, як зауважив Фірсов, на Київщині залишилося немало російських солдатів, наприклад, десантників, які загубилися. Вони досі мають зброю.

"Там (у Бучі, Ірпені – 24 канал) зараз немає ні світла, ні газу, ні зв'язку, ні їжі та води. Цивільним людям треба потерпіти і зачекати, поки буде ситуація для нормального життя", – додав член правління ГО "Офіс довкілля".

Коли буде можливість повернутись на Київщину: дивіться відео