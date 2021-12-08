Негода пошматувала прапор України біля "Батьківщини-матері": його терміново замінили

Сильні пориви вітру, які принесла із собою негода, порвали велетенський прапор України біля пам'ятника "Батьківщині-матері" у Києві. Це сталося 8 грудня.

Комунальні служби одразу ж відреагували на інцидент і терміново замінили полотно та укріпили флагшток.

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Новий прапор має пережити зиму

За словами заступника голови КМДА В'ячеслава Непопа, новий прапор є більш міцним і здатне витримувати зимову негоду.

Ми дбаємо про те, аби утримувати полотно Головного державного прапора та флагшток у належному стані. Тому помітивши, що через складні погодні умови, а саме через зледеніння, полотнище стягу зазнало ушкоджень, ми здійснили його термінову заміну,

– сказав посадовець.

Флагшток, встановлений біля Музею історії України у Другій світовій війні, є найвищим в Україні – майже 90 метрів. Його вага становить 32 тонни. Що ж до самого прапора, то його розміри – 16 на 24 метри.

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