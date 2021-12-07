Деталі інциденту

Подія трапилася 7 серпня 2021 року. Хлопець підпалив прапор у лісосмузі на території Кальміуського району.

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Після того юнак опублікував фотографію в одній із соціальних мереж.

Суд призначив неповнолітньому обвинуваченому покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробуванням на 1 рік,

– розповіли у прокуратурі.

Позував на фото з оголеним торсом

На фото хлопець стояв із оголеним торсом, а в руках тримав прапор, який горів. Не минуло і пів дня, як юнак вибачився за свій вчинок, однак мотиву так і не пояснив.

"Вибачте ті, кого я образив своїм дописом, де підпалив український прапор. Я все усвідомив і більше таке не повториться", – сказав юнак.

Попередні випадки знущання з прапора

У травні в столичному Центральному парку культури та відпочинку чоловік розірвав прапор України. Активісти припустили, що той є фанатом "русского мира".

У червні в Полтаві двоє нетверезих зірвали прапор з могили загиблого ветерана АТО на цвинтарі. Згодом вони кинули стяг на авторинку.

У серпні 19-річний юнак з Черкащини спалив прапор України, який перед цим зірвав з адмінбудівлі у селі Петрушки.

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Повний текст публікації Донецької прокуратури у фейсбуці:

Підпалив та виклав фотографію – винесено обвинувальний вирок юнаку, який підпалив Державний Прапор України

За публічного обвинувачення, яке у Іллічівському районному суді міста Маріуполя підтримували прокурори Лівобережної окружної прокуратури Донецької області, 17-річного юнака визнано винним у публічній нарузі над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що 7 серпня 2021 року мешканець міста Маріуполя, перебуваючи у лісосмузі на території Кальміуського району, підпалив Державний Прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.

Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробуванням на 1 рік.