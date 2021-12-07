Детали инцидента

Происшествие случилось 7 августа 2021 года. Парень поджег флаг в лесополосе на территории Кальмиуского района.

Читайте также В Днепре школьницу забрызгали слезоточивым газом: одноклассники все объяснили

После того юноша опубликовал фотографию в одной из социальных сетей.

Суд назначил несовершеннолетнему обвиняемому наказание в виде 1 года лишении свободы с испытанием на 1 год,

– рассказали в прокуратуре.

Позировал на фото с обнаженным торсом

На фото парень стоял с обнаженным торсом, а в руках держал флаг, который горел. Не прошло и пол дня, как юноша извинился за свой поступок, однако мотива так и не объяснил.

"Извините те, кого я обидел своей публикацией, где поджег украинский флаг. Я все осознал и больше такое не повторится", – сказал юноша.

Предыдущие случаи издевательства над флагом

В мае в столичном Центральном парке культуры и отдыха мужчина разорвал флаг Украины. Активисты предположили, что тот является фанатом "русского мира".

В июне в Полтаве двое нетрезвых сорвали флаг с могилы погибшего ветерана АТО на кладбище. Впоследствии они бросили флаг на авторынке.

В августе 19-летний юноша из Черкасской области сжег флаг Украины, который перед этим сорвал с админздания в селе Петрушки.

Это может вас заинтересовать – Истребители создали в небе флаг Украины: смотрите видео

Полный текст публикации Донецкой прокуратуры в фейсбуке:

Поджег и выложил фотографию – вынесен обвинительный приговор юноше, который поджег Государственный Флаг Украины

По публичному обвинению, которое в Ильичевском районном суде города Мариуполя поддерживали прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Донецкой области, 17-летний юноша признан виновным в публичном надругательстве над Государственным Флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Прокурорами в суде доказано, что 7 августа 2021 года житель города Мариуполя, находясь в лесополосе на территории Кальміуського району, поджег Государственный Флаг Украины, после чего выложил его фото в одной из социальных сетей.

Приговором суда несовершеннолетнему обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишении свободы с испытанием на 1 год.