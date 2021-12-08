Комунальні служби одразу ж відреагували на інцидент і терміново замінили полотно та укріпили флагшток.
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Новий прапор має пережити зиму
За словами заступника голови КМДА В'ячеслава Непопа, новий прапор є більш міцним і здатне витримувати зимову негоду.
Ми дбаємо про те, аби утримувати полотно Головного державного прапора та флагшток у належному стані. Тому помітивши, що через складні погодні умови, а саме через зледеніння, полотнище стягу зазнало ушкоджень, ми здійснили його термінову заміну,
– сказав посадовець.
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