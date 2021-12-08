Коммунальные службы сразу же отреагировали на инцидент и срочно заменили полотно и укрепили флагшток.

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Новый флаг должен пережить зиму

По словам заместителя председателя КГГА Вячеслава Непопа, новый флаг является более прочным и способен выдерживать зимнюю непогоду.

Мы заботимся о том, чтобы содержать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому заметив, что из-за сложных погодных условий, а именно из-за оледенения, полотнище флага было повреждено, мы осуществили его срочную замену,

– сказал чиновник.

Обратите внимание! Флагшток, установленный возле Музея истории Украины во Второй мировой войне, является самым высоким в Украине – почти 90 метров. Его вес составляет 32 тонны. Что же до самого флага, то его размеры – 16 на 24 метра.

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