Коммунальные службы сразу же отреагировали на инцидент и срочно заменили полотно и укрепили флагшток.
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Новый флаг должен пережить зиму
По словам заместителя председателя КГГА Вячеслава Непопа, новый флаг является более прочным и способен выдерживать зимнюю непогоду.
Мы заботимся о том, чтобы содержать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому заметив, что из-за сложных погодных условий, а именно из-за оледенения, полотнище флага было повреждено, мы осуществили его срочную замену,
– сказал чиновник.
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