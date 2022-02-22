"Незвичайні заходи": над німецьким посольством у Києві почепили український прапор

Посольство Німеччини у Києві вирішило висловити підтримку Україні через загрозу нового вторгнення Росії. Однак користувачі соцмереж не оцінили такий жест.

Про це повідомили в ніч з 21 на 22 лютого. Підтримку Україні висловила дипломатка Анка Фельдгузен.

До теми Довизнавалися: Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через дії Росії

"Незвичайні часи вимагають незвичайних заходів: і український прапор зараз майорить перед посольством Німеччини в Києві", – сказала Фельдгузен.

Реакція користувачів

У коментарях люди висловлювали своє обурення цими словами. Зокрема, журналістка та блогерка Тетяна Микитенко написала: "Які ви незвичайні!". Письменник та перекладач Остап Українець дав свою оцінку події.

Добре, це офіційно найжалюгідніше, що робила Німеччина. Щиро сподіваюся, що ви самі не зможете це переплюнути,

– написав Українець.

Також інші користувачі залишали такі коментарі:

"Які ж ви жалюгідні";

"Олександр Вілкул теж поставив прапор. Але від вас були дещо інші очікування";

"Оце санкції! Так ми Путіна швидко переможемо! Дякую за підтримку!";

"Тепер російським військам точно хана! Щиро і палко вам дякуємо, що ви нам так добре допомогли під час збройної агресії";

"Можна ще скласти журавлика з оригамі на підтримку України! Дякую, дуже дякую! Ви надихаєте!".

Посольство Німеччини в Україні переїхало

Німеччина не постачає до України летальну зброю попри вимоги опозиції у Бундестазі. Крім цього, вони блокують намагання інших країн робити це.

Міністерство закордонних справ Німеччини 12 лютого повідомило, що переносить своє консульство з Дніпра та Києва до Львова. Однак відомство у Києві буде відкритим, хоч і з меншою кількістю працівників. Також очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала співгромадян їхати з України.

Текст публікації фейсбук-сторінки посольства Німеччини в Києві

"Незвичайні часи вимагають незвичайних заходів: і український прапор зараз майорить перед посольством Німеччини в Києві", – пані Посол Анка Фельдгузен.