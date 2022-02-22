Об этом сообщили в ночь с 21 на 22 февраля. Поддержку Украине выразила дипломат Анка Фельдгузен.
До темы Допризнавались: Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2" из-за действий России
"Необычные времена требуют необычных мер: и украинский флаг теперь развевается перед посольством Германии в Киеве", – сказала Фельдгузен.
Реакция пользователей
В комментариях люди выражали свое возмущение этими словами. В частности, журналистка и блогерша Татьяна Микитенко написала: "Какие вы необычные!". Писатель и переводчик Остап Украинец дал свою оценку событию.
Хорошо, это официально самое жалкое, что делала Германия. Искренне надеюсь, что вы сами не сможете это переплюнуть,
– написал украинец.
Также другие пользователи оставляли такие комментарии:
- "Какие же вы жалкие";
- "Александр Вилкул тоже водрузил флаг. Но от вас были несколько иные ожидания";
- "Вот это санкции! Так Путина мы быстро победим! Спасибо за поддержку!";
- "Теперь русским войскам точно хана! Искренне и горячо вас благодарим, что Вы нам так хорошо помогли во время вооруженной агрессии";
- "Можно еще сложить журавлика с оригами в поддержку Украины! Спасибо, большое спасибо! Вы вдохновляете!".
Посольство Германии в Украине переехало
Министерство иностранных дел Германии 12 февраля сообщило, что переносит свое консульство из Днепра и Киева во Львов. Однако ведомство в Киеве будет открытым, хоть и с меньшим количеством работников. Также глава МИД Германии Анналена Бербок призвала сограждан уезжать из Украины.
Текст публикации фейсбук-страницы посольства Германии в Киеве
"Необычные времена требуют необычных мер: и украинский флаг теперь развевается перед посольством Германии в Киеве", – пани Посол Анка Фельдгузен.