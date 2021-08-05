На Нивках посеред тротуару утворився гейзер: відео
Джерело:Телеканал "Київ"
У Києві на Нивках, 5 серпня, просто на тротуарі утворився гейзер. Ймовірно, що знову прорвало трубу. Вода підтопила дорогу.
Комунальники, які прибули на місце аварії, ліквідували прорив. Це сталось на вулиці Данила Щербаківського.
Ще одна аварія У Києві "втомився" черговий міст: на Осокорках на дорогу посипався бетон
Готуються до опалювального сезону
Ремонт завершили приблизно о 17:00. Причини аварії не повідомляється – ймовірно знову відбувся порив теплотраси, адже комунальні служби збільшують тиск у трубах, готуючись до наступного опалювального сезону.
На Нивках посеред тротуару утворився гейзер: відео
Постійні пориви
У столиці регулярно відбуваються пориви труб. Більшість аварій спричиняють самі комунальники, які перевіряють на міцність мережі. Ось кілька подібних ситуацій, про які писали на сайті 24 каналу.
- У Києві на перетині вулиць Липківського та Кудряшова 25 травня стався порив мережі водопостачання. Невеличкий фонтан б’є просто посеред дороги.
- У Києві 27 травня на вулиці Антоновича, 176 біля Ocean Plaza стався черговий порив труби. Вода залила дорогу й утворила озеро, через яке важко проїхати.
- У Києві 8 лютого поблизу Лаври на Печерську прорвало мережу. 86 будинків у самісенькому центрі Києва залишились без тепла і води.