Коммунальщики, прибывшие на место аварии, ликвидировали прорыв. Это произошло на улице Даниила Щербаковского.
Еще одна авария В Киеве "устал" очередной мост: на Осокорках на дорогу посыпался бетон
Готовятся к отопительному сезону
Ремонт завершили примерно в 17:00. Причины аварии не сообщаются – вероятно снова состоялся порыв теплотрассы, ведь коммунальные службы увеличивают давление в трубах, готовясь к следующему отопительному сезону.
На Нивках посреди тротуара образовался гейзер: видео
Постоянные порывы
В столице регулярно происходят порывы труб. Большинство аварий вызывают сами коммунальщики, которые проверяют на прочность сети. Вот несколько подобных ситуаций, о которых писали на сайте 24 канала.
- В Киеве на пересечении улиц Липкивского и Кудряшова 25 мая произошел порыв сети водоснабжения. Небольшой фонтан бьет прямо посреди дороги.
- В Киеве 27 мая на улице Антоновича, 176 возле Ocean Plaza произошел очередной порыв трубы. Вода залила дорогу и образовала озеро, через которое трудно проехать.
- В Киеве 8 февраля вблизи Лавры на Печерске прорвало сеть. 86 домов в самом центре Киева остались без тепла и воды.