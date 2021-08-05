На Нивках посеред тротуару утворився гейзер: відео

Комунальники, які прибули на місце аварії, ліквідували прорив. Це сталось на вулиці Данила Щербаківського.

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Готуються до опалювального сезону

Ремонт завершили приблизно о 17:00. Причини аварії не повідомляється – ймовірно знову відбувся порив теплотраси, адже комунальні служби збільшують тиск у трубах, готуючись до наступного опалювального сезону.

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Постійні пориви

У столиці регулярно відбуваються пориви труб. Більшість аварій спричиняють самі комунальники, які перевіряють на міцність мережі. Ось кілька подібних ситуацій, про які писали на сайті 24 каналу.