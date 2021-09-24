Нові автобуси не вийшли на маршрути після зухвалого нападу тітушок

Керівництво приватної компанії, яка володіє автобусами Volvo Hybrid, не випустило транспортні засоби на роботу 24 вересня. На фірмі побоюються нових провокацій тітушок.

Директор компанії перевізника Сергій Бородін прокоментував напади на новенькі автобуси. За його словами, до них причетні інші перевізники, які не хочуть вкладати гроші та змінювати рухомий склад маршруток.

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Також представник постраждалої сторони каже, що має припущення, хто міг бути серед нападників.

Нападників намагалися затримати

За словами водія автобуса №150, якому розбили скло молотком, напад стався близько 16:00 на зупинці "Кирилівська церква".

Чоловік вийшов з маршрутки, дістав з куртки молоток та почав колотити ним по лобовому склу. У цей час в салоні були пасажири – переважно жінки з дітьми.

Саме пасажирки намагалися затримати зловмисника, але йому вдалося втекти за допомогою поплічника.

Напад на другий автобус цього ж маршруту стався на кінцевій зупинці на Троєщині. Там чоловік кинув каміння у лобове скло.



Це перевізники, яким КМДА запропонувало найближчим часом почати міняти рухомий склад, покращувати якість обслуговування, а вони просто не хочуть… ну, це якби перший варіант розвитку цих подій. А другий… я не можу стверджувати, але у нас ще є 205 маршрут, який вже тиждень тероризує так звана громадська організація "Український стяг",

– підкреслив Бородін.

Водночас представники громадської організації, яку підозрюють у нападі, заперечують свою причетність до інциденту. Активісти кажуть, що борються з нелегальними перевізниками у правовому полі, а їх метою є "комфортні перевезення у Києві з оновленим рухомим складом".