Директор компанії перевізника Сергій Бородін прокоментував напади на новенькі автобуси. За його словами, до них причетні інші перевізники, які не хочуть вкладати гроші та змінювати рухомий склад маршруток.
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Також представник постраждалої сторони каже, що має припущення, хто міг бути серед нападників.
Нападників намагалися затримати
- За словами водія автобуса №150, якому розбили скло молотком, напад стався близько 16:00 на зупинці "Кирилівська церква".
- Чоловік вийшов з маршрутки, дістав з куртки молоток та почав колотити ним по лобовому склу. У цей час в салоні були пасажири – переважно жінки з дітьми.
- Саме пасажирки намагалися затримати зловмисника, але йому вдалося втекти за допомогою поплічника.
Напад на другий автобус цього ж маршруту стався на кінцевій зупинці на Троєщині. Там чоловік кинув каміння у лобове скло.
Це перевізники, яким КМДА запропонувало найближчим часом почати міняти рухомий склад, покращувати якість обслуговування, а вони просто не хочуть… ну, це якби перший варіант розвитку цих подій. А другий… я не можу стверджувати, але у нас ще є 205 маршрут, який вже тиждень тероризує так звана громадська організація "Український стяг",
– підкреслив Бородін.
Водночас представники громадської організації, яку підозрюють у нападі, заперечують свою причетність до інциденту. Активісти кажуть, що борються з нелегальними перевізниками у правовому полі, а їх метою є "комфортні перевезення у Києві з оновленим рухомим складом".