Директор компании перевозчика Сергей Бородин прокомментировал нападения на новенькие автобусы. По его словам, к ним причастны другие перевозчики, которые не хотят вкладывать деньги и менять подвижной состав маршруток.
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Также представитель пострадавшей стороны говорит, что имеет предположение, кто мог быть среди нападавших.
Нападавших пытались задержать
- По словам водителя автобуса №150, которому разбили стекло молотком, нападение произошло около 16:00 на остановке "Кирилловская церковь".
- Мужчина вышел из маршрутки, достал из куртки молоток и начал колотить им по лобовому стеклу. В это время в салоне были пассажиры – преимущественно женщины с детьми.
- Именно пассажирки пытались задержать злоумышленника, но ему удалось скрыться с помощью подельника.
Нападение на второй автобус этого же маршрута произошло на конечной остановке на Троещине. Там мужчина бросил камни в лобовое стекло.
Это перевозчики, которым КГГА предложило в ближайшее время начать менять подвижной состав, улучшать качество обслуживания, а они просто не хотят... ну, это если бы первый вариант развития этих событий. А второй ... я не могу утверждать, но у нас еще есть 205 маршрут, который уже неделю терроризирует так называемая общественная организация "Украинский стяг",
– подчеркнул Бородин.
В то же время представители общественной организации, которую подозревают в нападении, отрицают свою причастность к инциденту. Активисты говорят, что борются с нелегальными перевозчиками в правовом поле, а их целью является "комфортные перевозки в Киеве с обновленным подвижным составом".