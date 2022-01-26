У Нових Петрівцях 7-річний учень "замінував" приватну школу: фото "жартівника"
Джерело:сайт поліції Київської області
У селі Нові Петрівці під Києвом 26 січня довелося евакуювати 113 учнів та 22 співробітників приватної школи. Адже о 10:30 в поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху.
На попередження про "мінування" негайно відреагували поліціянти, кінологи, вибухотехніки та слідчі. Вони одразу прибули на місце для рятувальної операції.
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Малий "мінер"
- Зрештою під час перевірки фахівці не знайшли жодного вибухонебезпечного предмету.
- Вони ретельно обстежили як саму будівлю освітнього закладу, так і територію навколо.
- Згодом правоохоронці з'ясували, що виклик їм надійшов від 7-річного учня цієї школи.
- У своє виправдання дитина заявила, що хотіла так пожартувати.
Школу "замінував" 7-річний учень / Фото поліції Київської області
Правоохоронцям надійшов виклик про загрозу вибуху в приватній школі / Фото поліції Київської області
Після ретельної перевірки поліція не виявила жодного вибухового пристрою / Фото поліції Київської області
Попередження для батьків
За свою витівку хлопчик відбувся лише профілактичною бесідою. Що ж до відповідальності, то її перед законом нестимуть батьки школяра.
Скориставшись нагодою, поліція закликала дорослих приділяти більше уваги вихованню своїх дітей. Крім того, батьків попросили пояснювати, що такі жарти – неприпустимі.
Адже поки правоохоронці та рятувальники шукають вигадану "вибухівку", хтось може потребувати реальної допомоги.