У новому ЖК у Києві в пожежі загинув чоловік

Загоряння у квартирі на вулиця Олевській, у ЖК "Сосновий бор" у Святошинському районі Києва сталося вдень 27 грудня. Рятувальники дізналися про пожежу об 11:02.

Надзвичайники, які прибули на місце події, з'ясували, що епіцентр пожежі перебуває у квартирі на 4 поверсі. Супроводжувалося загоряння сильним задимленням.

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Завдяки вдалим діям рятувальників вогонь не встиг охопити велику площу у квартирі чи перекинутися на житло сусідів.

Власника знайшли поруч з диваном

Пожежа сталася у 16-поверхівці на вулиці Олевська, 11 у Києві.

Гасити вогонь відправили 15 бійців ДСНС та 4 одиниці спецтехніки.

Як тільки рятувальники зайшли всередину квартири, яка горіла, вони побачили чоловіка без ознак життя.

Знайшли власника квартири на підлозі біля дивану, який був охоплений вогнем.

Загоряння загасили об 11:49.

Ще до прибуття швидкої надзвичайники намагалися реанімувати потерпілого. Повернути його до життя намагалися й медики, однак їм залишилося лише констатувати смерть чоловіка.

За фактом пожежі зі смертельним випадком поліцейські відкрили кримінальне провадження. Вони з'ясовуватимуть причини загоряння.