Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что эпицентр пожара находится в квартире на 4 этаже. Возгорание сопровождалось сильным задымлением.
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Благодаря удачным действиям спасателей огонь не успел охватить большую площадь в квартире или перекинуться на жилье соседей.
Владельца нашли рядом с диваном
- Пожар произошел в 16-этажке на улице Олевская, 11 в Киеве.
- Тушить огонь отправили 15 бойцов ГСЧС и 4 единицы спецтехники.
- Как только спасатели зашли внутрь квартиры, которая горела, они увидели мужчину без признаков жизни.
- Нашли владельца квартиры на полу возле дивана, который был охвачен огнем.
- Возгорание потушили в 11:49.
Еще до прибытия скорой спасатели пытались реанимировать пострадавшего. Вернуть его к жизни пытались и медики, но им осталось лишь констатировать смерть мужчины.
По факту пожара со смертельным случаем полицейские открыли уголовное производство. Они будут выяснять причины возгорания.