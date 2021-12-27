Надзвичайники, які прибули на місце події, з'ясували, що епіцентр пожежі перебуває у квартирі на 4 поверсі. Супроводжувалося загоряння сильним задимленням.
Дивіться також У Дніпрі спалахнув відомий артцентр "Квартира": фото наслідків пожежі
Завдяки вдалим діям рятувальників вогонь не встиг охопити велику площу у квартирі чи перекинутися на житло сусідів.
Власника знайшли поруч з диваном
- Пожежа сталася у 16-поверхівці на вулиці Олевська, 11 у Києві.
- Гасити вогонь відправили 15 бійців ДСНС та 4 одиниці спецтехніки.
- Як тільки рятувальники зайшли всередину квартири, яка горіла, вони побачили чоловіка без ознак життя.
- Знайшли власника квартири на підлозі біля дивану, який був охоплений вогнем.
- Загоряння загасили об 11:49.
Ще до прибуття швидкої надзвичайники намагалися реанімувати потерпілого. Повернути його до життя намагалися й медики, однак їм залишилося лише констатувати смерть чоловіка.
За фактом пожежі зі смертельним випадком поліцейські відкрили кримінальне провадження. Вони з'ясовуватимуть причини загоряння.