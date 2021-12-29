У новорічну ніч в Києві продовжать роботу міського транспорту
Джерело:КМДА
У Києві в ніч з 31 грудня на 1 січня на дві години продовжать роботу громадського транспорту. Водночас фунікулер працюватиме цілодобово.
Мешканці української столиці також зможуть на 120 хвилин довше користуватися послугами метрополітену. Про це повідомили у телеграм-каналі Київської міської адміністрації.
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У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово,
– зазначили у КМДА.
Окрім цього, для уникнення скупчення великої кількості людей у метро, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі потреби, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:
- "Золоті ворота";
- "Контрактова площа";
- "Поштова площа";
- "Хрещатик";
- "Майдан Незалежності".
Як формуватимуть ціни на таксі в Києві
- Вартість поїздки у ніч з 31 грудня на 1 січня злетить через великий попит.
- Поїздки коштуватимуть тим дорожче, чим менше пасажирів користуватиметься послугами.
- Знижки на поїздки можуть запровадити лише тоді, коли після свят не буде кому їздити.
Текст публікації КМДА:
У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово.
У ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.
На дві години подовжать роботу столичного метрополітену та міського наземного пасажирського транспорту загального користування.
31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".