У новорічну ніч в Києві продовжать роботу міського транспорту

У Києві в ніч з 31 грудня на 1 січня на дві години продовжать роботу громадського транспорту. Водночас фунікулер працюватиме цілодобово.

Мешканці української столиці також зможуть на 120 хвилин довше користуватися послугами метрополітену. Про це повідомили у телеграм-каналі Київської міської адміністрації.

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У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово,

– зазначили у КМДА.

Окрім цього, для уникнення скупчення великої кількості людей у метро, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі потреби, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

"Золоті ворота";

"Контрактова площа";

"Поштова площа";

"Хрещатик";

"Майдан Незалежності".

Як формуватимуть ціни на таксі в Києві

Вартість поїздки у ніч з 31 грудня на 1 січня злетить через великий попит.

Поїздки коштуватимуть тим дорожче, чим менше пасажирів користуватиметься послугами.

Знижки на поїздки можуть запровадити лише тоді, коли після свят не буде кому їздити.

В новорічну ніч у Києві вартість тарифів у всіх службах таксі може збільшитися на 25 – 50%. Найменша вартість поїздки по місту може сягати 300 гривень.

Текст публікації КМДА:

У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово.

У ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.

На дві години подовжать роботу столичного метрополітену та міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".