У новорічну ніч в Києві продовжать роботу міського транспорту

29 грудня 2021 , 16:40
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Джерело:

КМДА

У Києві в ніч з 31 грудня на 1 січня на дві години продовжать роботу громадського транспорту. Водночас фунікулер працюватиме цілодобово.

Мешканці української столиці також зможуть на 120 хвилин довше користуватися послугами метрополітену. Про це повідомили у телеграм-каналі Київської міської адміністрації.

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У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово,
– зазначили у КМДА.

Окрім цього, для уникнення скупчення великої кількості людей у метро, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі потреби, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

  • "Золоті ворота";
  • "Контрактова площа";
  • "Поштова площа";
  • "Хрещатик";
  • "Майдан Незалежності".
Зверніть увагу! В новорічну ніч у Києві вартість тарифів у всіх службах таксі може збільшитися на 25 – 50%. Найменша вартість поїздки по місту може сягати 300 гривень.

Як формуватимуть ціни на таксі в Києві

  • Вартість поїздки у ніч з 31 грудня на 1 січня злетить через великий попит.
  • Поїздки коштуватимуть тим дорожче, чим менше пасажирів користуватиметься послугами.
  • Знижки на поїздки можуть запровадити лише тоді, коли після свят не буде кому їздити.

Текст публікації КМДА:

У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово.

У ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.

На дві години подовжать роботу столичного метрополітену та міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".

Автор: Олег Васьків