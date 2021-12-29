Мешканці української столиці також зможуть на 120 хвилин довше користуватися послугами метрополітену. Про це повідомили у телеграм-каналі Київської міської адміністрації.

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У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово,

– зазначили у КМДА.

Окрім цього, для уникнення скупчення великої кількості людей у метро, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі потреби, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

"Золоті ворота";

"Контрактова площа";

"Поштова площа";

"Хрещатик";

"Майдан Незалежності".

Зверніть увагу! В новорічну ніч у Києві вартість тарифів у всіх службах таксі може збільшитися на 25 – 50%. Найменша вартість поїздки по місту може сягати 300 гривень.

Як формуватимуть ціни на таксі в Києві

Вартість поїздки у ніч з 31 грудня на 1 січня злетить через великий попит.

Поїздки коштуватимуть тим дорожче, чим менше пасажирів користуватиметься послугами.

Знижки на поїздки можуть запровадити лише тоді, коли після свят не буде кому їздити.

Текст публікації КМДА:

У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово.

У ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.

На дві години подовжать роботу столичного метрополітену та міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".