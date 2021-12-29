Жители украинской столицы также смогут на 120 минут дольше пользоваться услугами метрополитена. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в телеграм-канале Киевской городской администрации.
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В новогоднюю ночь городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно,
– отметили в КГГА.
Кроме этого, для избежания скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход станций:
- "Золотые ворота";
- "Контрактовая площадь";
- "Почтовая площадь";
- "Перекресток";
- "Майдан Независимости".
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- Стоимость поездки в ночь с 31 декабря на 1 января взлетит из-за большого спроса.
- Поездки будут стоить тем дороже, чем меньше пассажиров будет пользоваться услугами.
- Скидки на поездки могут ввести только тогда, когда после праздников некому будет ездить.
Текст публикации КГГА:
В новогоднюю ночь городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.
В ночь с 31 декабря на 1 января Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.
На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.
31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".