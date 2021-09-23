Обчистив і накивав п'ятами: поліція Києва затримала в Одесі чоловіка зі 105 тисячами доларів

В аеропорту Одеси столична поліція затримала чоловіка зі 105 тисячами доларів. Зловмисник поцупив їх із сейфу товариша, поки того не було вдома.

Повідомлення правоохоронцям про пограбування надійшло від самого постраждалого. Інцидент трапився на вулиці Михайла Бойчука. Власник житла повернувся додому і помітив, що його сейф пошкоджено, а чимала сума грошей зникла.

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"Домушником" виявився товариш

На місце події одразу ж вирушила слідчо-оперативна група. Поспілкувавшись із постраждалим, вона встановила, що до злочину може бути причетним його знайомий іноземець 1975 року народження.

Цей чоловік мав доступ до житла потерпілого й вирішив скористатися його відсутністю. Сейф він відкрив за допомогою інструментів і забрав звідти долари.

Спіймали в останній момент

Правоохоронці швидко встановили, де перебуває підозрюваний, і затримали його на летовищі в Одесі. Іноземець якраз збирався покинути Україну. Під час огляду у чоловіка знайшли вкрадені гроші.

Ласий до чужих грошей позбудеться свободи і майна

За фактом крадіжки слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Тепер правопорушнику загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна. Іноземцю вже повідомили про підозру і мають взяти під варту.

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