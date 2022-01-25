Обіцяли вбити сім'ю: у Києві двоє чоловіків вимагала від айтішника 30 тисяч доларів "боргу"

Поліцейські викрили зловмисників, які вибивали неіснуючий борг від заможного приватного підприємця. Обіцяючи розправитися з самим чоловіком та його близькими, здирники хотіли отримати 30 тисяч доларів.

24 січня потерпілий віддав фігурантам кримінільного провадження першу частину суми, після чого поліцейські затримали зловмисників. Досудове розслідування правопорушення продовжується.

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Діяльність угруповання кваліфікували як вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Можуть посадити на 7 років

За даними слідства, двоє чоловіків вирішили заробити здирництвом та знайшли заможного працівника галузі IT.

Зловмисники почали погрожувати потерпілому та казали, що він їм нібито винен 30 тисяч доларів.

Якщо чоловік не віддасть гроші, здирники обіцяли жорстоко розправитися з ним та членами його родини.

Розуміючи, що погрози цілком реальні, підприємець погодився сплатити зловмисникам кошти та розподілити їм на три платежі.

Коли чоловік передав своїм мучителям 10 тисяч доларів, їх затримали. У прокуратурі Києва кажуть, що для викриття членів угруповання довелося проводити спецоперацію. Наразі їм вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Випадки вимагань почастішали

Останнім часом повідомлення про спроби вибивання неіснуючих боргів у бізнесменів надходять від поліції дедалі частіше. Так, 24 січня у поліції та СБУ розповіли про викриття злочинного угруповання, яке вимагало від киянина 1 мільйон гривень. Під час отримання частини неіснуючого боргу правоохоронці затримали громадянина Грузії.