Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві, – ДСНС

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник зустрівся у Києві з делегацією США на чолі із сенатором Річардом Блюменталем біля будівлі служби, зруйнованої російським ударом. Стали відомі наміри ворога,

Про це повідомили у ДСНС України.

Як Росія хотіла паралізувати лінії рятувальників під час атаки 24 травня?

Як зазначили у службі, Даник розповів американським партнерам, що під час масованої атаки ворог цілеспрямовано атакував будівлю ДСНС, намагаючись паралізувати роботу ліній "101" та "112". Попри руйнування, диспетчери, які перебували в укритті, продовжували безперервно приймати виклики.

За словами очільника ДСНС, російські війська нині роблять рятувальників однією з пріоритетних цілей.

Також Даник подякував Сполученим Штатам за технічну допомогу та підтримку у посиленні української протиповітряної оборони. Американська делегація запевнила у подальшій підтримці України та висловила повагу українським рятувальникам за їхню мужність і роботу під час війни.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки на Київ загинули троє людей, ще щонайменше 91 людина отримала поранення.

Пошкодження зафіксували в усіх районах столиці, однак найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район, зокрема Лук'янівка. Там було знищено ТРЦ "Квадрат", пошкоджено ресторан McDonald's та вигорів Лук'янівський ринок.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час обстрілу російські війська пошкодили близько 300 об'єктів у Києві, більшість із яких – житлові будинки.