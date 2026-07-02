Постраждали 5 районів: які наслідки має комбінована атака на Київську область
Київ та Київська область пережили чергову надзвичайно важку ніч через масований повітряний удар із застосуванням десятків ракет і безпілотників. Вже відомо про руйнування у кількох районах.
Про наслідки проінформували у Київській ОВА. 24 Канал розповідає подробиці.
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Які наслідки масованої атаки зафіксували у Київській області?
Цієї ночі, 2 липня, небо над Київською областю та Києвом перетворилося на арену запеклого протистояння – російська армія випустила десятки дронів та ракет, зокрема балістичних та крилатих. Сили ППО стримували масований удар, проте наслідків обстрілу уникнути не вдалося.
Обласна військова адміністрація повідомила про руйнування одразу в кількох районах. Очільник ОВА Микола Калашник у телеграмі розповів, що постраждали 5 районів Київщини.
- У Бучанському районі рятувальники ДСНС змушені були ліквідовувати займання складських приміщень та приватного будинку. Там само зафіксували пошкодження автомобіля.
- У Броварському районі обстріл ворога понівечив 6 приватних будинків, будівлю місцевого гуртожитку та автомобіль.
- В Обухівському та Фастівському районах також зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків.
- У Вишгородському районі пошкоджений автомобіль.
Інформацію про постраждалих в області наразі уточнюють.
Що відомо про руйнування та постраждалих у самому Києві?
Київ також пережив важку атаку. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Шевченківському районі ворожий удар пошкодив будівлю підстанції екстреної медичної допомоги. Постраждали 5 працівників – медики та водії. У цьому ж районі через падіння уламків спалахнула пожежа в одному з готелів.
За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, наслідки ворожої атаки зафіксовані також у Деснянському районі, де сталося руйнування у дев'ятиповерховому житловому будинку. Загалом на цей час відомо про 28 локацій по всьому місту, що постраждали внаслідок обстрілу.
На жаль, щонайменше 20 людей постраждали, та 2 людини загинули.