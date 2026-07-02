Про наслідки проінформували у Київській ОВА. 24 Канал розповідає подробиці.

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Які наслідки масованої атаки зафіксували у Київській області?

Цієї ночі, 2 липня, небо над Київською областю та Києвом перетворилося на арену запеклого протистояння – російська армія випустила десятки дронів та ракет, зокрема балістичних та крилатих. Сили ППО стримували масований удар, проте наслідків обстрілу уникнути не вдалося.

Обласна військова адміністрація повідомила про руйнування одразу в кількох районах. Очільник ОВА Микола Калашник у телеграмі розповів, що постраждали 5 районів Київщини.

У Бучанському районі рятувальники ДСНС змушені були ліквідовувати займання складських приміщень та приватного будинку. Там само зафіксували пошкодження автомобіля.

районі рятувальники ДСНС змушені були ліквідовувати займання складських приміщень та приватного будинку. Там само зафіксували пошкодження автомобіля. У Броварському районі обстріл ворога понівечив 6 приватних будинків, будівлю місцевого гуртожитку та автомобіль.

районі обстріл ворога понівечив 6 приватних будинків, будівлю місцевого гуртожитку та автомобіль. В Обухівському та Фастівському районах також зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків.

та районах також зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків. У Вишгородському районі пошкоджений автомобіль.

Інформацію про постраждалих в області наразі уточнюють.

Що відомо про руйнування та постраждалих у самому Києві?

Київ також пережив важку атаку. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Шевченківському районі ворожий удар пошкодив будівлю підстанції екстреної медичної допомоги. Постраждали 5 працівників – медики та водії. У цьому ж районі через падіння уламків спалахнула пожежа в одному з готелів.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, наслідки ворожої атаки зафіксовані також у Деснянському районі, де сталося руйнування у дев'ятиповерховому житловому будинку. Загалом на цей час відомо про 28 локацій по всьому місту, що постраждали внаслідок обстрілу.

На жаль, щонайменше 20 людей постраждали, та 2 людини загинули.