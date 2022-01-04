"Огидно на це дивитися": головна ялинка "обросла" сміттям після свят у Києві
Джерело:фейбсук Тетяни Череп-Пероганич
Люди, які зустрічали Новий рік у центрі Києва, перетворили столицю на сміттєзвалище. На вулицях біля головної ялинки країни залишили сотні одноразових склянок та пляшок.
Центр Києва "тоне" у смітті
Комунальні служби не справляються з горами сміття. Фотографією з засміченої вулиці у центрі Києва поділилась письменниця Тетяна Череп-Пероганич.
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На опублікованому фото видно, що відпочивальники залишили декілька десятків порожніх одноразових скляною з-під напоїв, ймовірно, куплених на ярмарку поруч. Також на фотографії можна побачити декілька пустих пляшок з-під алкоголю.
При цьому коментарі у мережі розділились: дехто звинувачує у безладі комунальників, а інші – самих відпочивальників. Підбірка коментарів, що стали найпопулярнішими:
- Кількість смітників не виправдовує того, що деякі люди – свині. Ще й дітей своїх вчать за власним прикладом не цінувати працю інших.
- Огидно на це дивитися, дійсно.
- Якщо людина свинею виросла, кількість сміттєвих баків проблеми не вирішує.
- Звичайно, треба навчитися не смітити! Але треба навчити комунальників виконувати свою роботу – прибирати. Особливо у святкові дні.
- Як не прикро, але ця робота у нас організована вкрай погано, не готові наші служби ні до святкових днів, ні до погодних умов. То сніг несподівано впаде, то дощ, то свято...
- Для місцевих жителів це взагалі реальна проблема зараз сміття викинути. Стаканчик можна і додому завезти, а що робити, коли з дому нікуди викидати.
Зауважимо, що у центрі столиці з "естетичних" міркувань дуже скоротили кількість урн і сміттєвих баків. Тож на свята ті, що залишились постійно переповнені.
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Святкування Нового року в Києві: головне
- Офіційне святкування Нового року в Києві стартувало ще 19 грудня і триватиме цілий місяць – аж до 19 січня.
- У столиці влаштували новий новорічний маршрут завдовжки 8 кілометрів: від Арки дружби народів до Контрактової площі.
- На Контрактовій площі встановили 18-метрову ялинку у стилі "Петриківський розпис".
- Також біля Офісу Президента облаштували "різдвяне містечко".
Повний текст публікації Тетяни Череп-Пероганич
А тепер дивіться на центральну ялинку і те, що на сусідніх вулицях поруч з нею. Мабуть, біля ялинки глінтвейн купують, йдучи випивають, і потім, де хочуть, паперові стаканчики, там дорогою і лишають...