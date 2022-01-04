Центр Києва "тоне" у смітті

Комунальні служби не справляються з горами сміття. Фотографією з засміченої вулиці у центрі Києва поділилась письменниця Тетяна Череп-Пероганич.

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На опублікованому фото видно, що відпочивальники залишили декілька десятків порожніх одноразових скляною з-під напоїв, ймовірно, куплених на ярмарку поруч. Також на фотографії можна побачити декілька пустих пляшок з-під алкоголю.

При цьому коментарі у мережі розділились: дехто звинувачує у безладі комунальників, а інші – самих відпочивальників. Підбірка коментарів, що стали найпопулярнішими:

Кількість смітників не виправдовує того, що деякі люди – свині. Ще й дітей своїх вчать за власним прикладом не цінувати працю інших.

Огидно на це дивитися, дійсно.

Якщо людина свинею виросла, кількість сміттєвих баків проблеми не вирішує.

Звичайно, треба навчитися не смітити! Але треба навчити комунальників виконувати свою роботу – прибирати. Особливо у святкові дні.

Як не прикро, але ця робота у нас організована вкрай погано, не готові наші служби ні до святкових днів, ні до погодних умов. То сніг несподівано впаде, то дощ, то свято...

Для місцевих жителів це взагалі реальна проблема зараз сміття викинути. Стаканчик можна і додому завезти, а що робити, коли з дому нікуди викидати.

Зауважимо, що у центрі столиці з "естетичних" міркувань дуже скоротили кількість урн і сміттєвих баків. Тож на свята ті, що залишились постійно переповнені.

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Також біля Офісу Президента облаштували "різдвяне містечко".

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А тепер дивіться на центральну ялинку і те, що на сусідніх вулицях поруч з нею. Мабуть, біля ялинки глінтвейн купують, йдучи випивають, і потім, де хочуть, паперові стаканчики, там дорогою і лишають...