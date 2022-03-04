Охорона меморіалу Бабин Яр у Києві затримала вже другого коригувальника вогню обстрілу телевежі

Охоронці затримали коригувальника вогню обстрілу телевежі біля меморіалу Бабин Яр. Це вже другий такий випадок біля музею.

Першого коригувальника вогню затримали 1 березня після ракетного обстрілу. Його передали Службі безпеки України.

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Другий коригувальник попався біля інсталяції "Дзеркальне поле" 4 березня. Він мав із собою маяки для артилерії.

У пресслужбі пояснили, що місця ураження розташовані на відстані 20 – 30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.

Що відомо про обстріл Бабиного Яру

Проросійські бойовики хотіли знищити Бабин Яр, обстрілявши місце поховання жертв Голокосту, внаслідок чого загинуло 5 людей. В Ізраїлі засудили цинічний обстріл меморіалу.

У СБУ повідомили, що затримали зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві. Він надавав Росії інформацію про ведення війни.

Повний текст публікації:

Охорона меморіалу Голокосту Бабин Яр затримала вже другого коригувальника вогню обстрілу телебашні, яка розташована біля музею. Після першого ракетного обстрілу 1 березня – тоді загинуло 5 людей, охорона затримала коригувальника і передала його СБУ.

Сьогодні, 4 березня, охоронці Меморіалу затримали біля інсталяції "Дзеркальне поле" ще одного коригувальника, з маяками для артилерії. Ракетний удар, який російські війська здійснили по Київській телевежі і сусідній будівлі, зачепив колишній військовий цвинтар.

Місця ураження розташовані дуже близько – на відстані 20 – 30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.

"Оскільки розстріли у Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 роки, і там у різних місцях вбили від 70 до 100 тисяч людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна зачіпати", – зазначає директор Центру просторових технологій Максим Рохманійко.

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