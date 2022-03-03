Розмову з жінкою у мережі оприлюднив Головний рабин України. Бабуся розповіла, що їй довелося і доводиться переживати.
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Пережила Гітлера з нацистами, та змушені втікати від росіян
Цю бабусю звуть Рахель, їй 92 роки. Вона пережила Голокост. У 1941 році бігла на останньому ешелоні від німців, і цим уникла Бабиного Яру,
– зазначив Головний рабин.
А у 2022 році жінка змушена бігти з Києва від російських бомбардувань.
Єврейська бабуся мусить втікати від росіян: дивіться відео
Росіяни обстріляли Бабин Яр
- Російські загарбники 1 березня цинічно атакували Бабин Яр. У результаті загинули 5 людей.
- Такі дії ворожих військ викликали негативну реакцію президента Володимира Зеленського. Він наголосив, що Росія повторила трагедію, яка була там під час Другої світової війни.
- Ізраїль засудив обстріл окупантами території Бабиного Яру. Росіян закликали поважати святість цього місця.
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