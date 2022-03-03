Розмову з жінкою у мережі оприлюднив Головний рабин України. Бабуся розповіла, що їй довелося і доводиться переживати.

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Пережила Гітлера з нацистами, та змушені втікати від росіян

Цю бабусю звуть Рахель, їй 92 роки. Вона пережила Голокост. У 1941 році бігла на останньому ешелоні від німців, і цим уникла Бабиного Яру,

– зазначив Головний рабин.

А у 2022 році жінка змушена бігти з Києва від російських бомбардувань.

Єврейська бабуся мусить втікати від росіян: дивіться відео

Росіяни обстріляли Бабин Яр

Російські загарбники 1 березня цинічно атакували Бабин Яр. У результаті загинули 5 людей.

Такі дії ворожих військ викликали негативну реакцію президента Володимира Зеленського. Він наголосив, що Росія повторила трагедію, яка була там під час Другої світової війни.

Ізраїль засудив обстріл окупантами території Бабиного Яру. Росіян закликали поважати святість цього місця.

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