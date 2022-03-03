Разговор с женщиной в сети обнародовал главный раввин Украины. Бабушка рассказала, что ей пришлось и приходится переживать.

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Пережила Гитлера с нацистами, но вынуждены бежать от русских

Эту бабушку зовут Рахель, ей 92 года. Она пережила Холокост. В 1941 году бежала на последнем эшелоне от немцев, и этим избежала Бабьего Яра,

– отметил главный раввин.

А в 2022 году женщина вынуждена бежать из Киева от российских бомбардировок.

Еврейская бабушка должна бежать от россиян: смотрите видео

Россияне обстреляли Бабий Яр

Российские захватчики 1 марта цинично атаковали Бабий Яр. В результате погибли 5 человек.

Такие действия вражеских войск вызвали негативную реакцию президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Россия повторила трагедию, которая произошла там во время Второй мировой войны.

Израиль осудил обстрел оккупантами территории Бабьего Яра. Россиян призвали уважать святость этого места.

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