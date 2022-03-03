Разговор с женщиной в сети обнародовал главный раввин Украины. Бабушка рассказала, что ей пришлось и приходится переживать.
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Пережила Гитлера с нацистами, но вынуждены бежать от русских
Эту бабушку зовут Рахель, ей 92 года. Она пережила Холокост. В 1941 году бежала на последнем эшелоне от немцев, и этим избежала Бабьего Яра,
– отметил главный раввин.
А в 2022 году женщина вынуждена бежать из Киева от российских бомбардировок.
Еврейская бабушка должна бежать от россиян: смотрите видео
Россияне обстреляли Бабий Яр
- Российские захватчики 1 марта цинично атаковали Бабий Яр. В результате погибли 5 человек.
- Такие действия вражеских войск вызвали негативную реакцию президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Россия повторила трагедию, которая произошла там во время Второй мировой войны.
- Израиль осудил обстрел оккупантами территории Бабьего Яра. Россиян призвали уважать святость этого места.
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