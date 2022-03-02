В нем они заявили, что Путин должен уйти из Украины и сдохнуть.

Меня зовут Романова Валентина Иосифовна. Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941 встретила под бомбежкой в ​​Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбежками и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!

– сказала одна из жительниц "Евродома".

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Олег Яковлевич родился в Киеве в 1940 году. Он сказал: "Мои родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м. Теперь я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и из Украины".

Тамара Алексеевна, 1939 года, коренная киевлянка рассказала свою историю: "В 1941 году началась война. Моих всех родных по маминой линии – евреев – забрали в Бабий Яр. Все они там погибли. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другой век, страшный… Путин, чтобы ты сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты…".

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