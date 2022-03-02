У ньому вони заявили, що Путін має йти з України та здохнути.

Мене звуть Романова Валентина Йосипівна. Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю у Києві під бомбардуваннями та обстрілами. Путін, забирай свої війська і забирайся з України. Ми хочемо миру!

– сказала одна з мешканок "Євродому".

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Олег Якович народився у Києві у 1940 році. Він сказав: "Мої родичі загинули у Бабиному Яру 1941-го. Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сиплються ворожі бомби. Путін, забирайся з Києва та з України".

Тамара Олексіївна, 1939 року народження, корінна киянка розповіла свою історію: "У 1941 році почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії – євреїв – забрали у Бабин Яр. Усі вони там загинули. Сьогодні війну я теж зустрічаю в Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, щоб ти був здох! Облиш нас, сволота, щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти і що ти…"

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