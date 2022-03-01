Мемориальный комплекс расположен неподалеку от телебашни, в которую попали россияне во время обстрелов Киева. В результате такой циничности погибли 5 человек.

К теме "Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!": россияне обстреляли Бабий Яр в Киеве

Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется…

– заявил президент.

Российские оккупанты, обстреляв телебашню в Киеве 1 марта, убили 5 человек и еще 5 ранили.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!