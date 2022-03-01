Меморіальний комплекс розташований неподалік від телевежі, в яку потрапили росіяни під час обстрілів Києва. Внаслідок такої цинічності загинули 5 людей.
Новина доповнюється...
Окупанти безжально хотіли знищити Бабин Яр, обстрілявши місце поховання жертв Голокосту. Володимир Зеленський відреагував.
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Меморіальний комплекс розташований неподалік від телевежі, в яку потрапили росіяни під час обстрілів Києва. Внаслідок такої цинічності загинули 5 людей.
Новина доповнюється...