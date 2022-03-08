Окупанти не дають людям виходити з помешкань і обстрілюють, – мер про ситуацію в Бучі
Джерело:телеканал "Рада"
Місто Буча, що під Києвом, постраждала від вуличних боїв та обстрілів ворога. Зараз місцеве населення – у страшній ситуації, адже люди навіть не можуть вийти з дому.
Про це розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук. Мер зазначив, що обстріли Бучі не припинялись – навіть під час перемовин української та російської делегацій у Білорусі.
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Буча є в заручниках в окупантів, – мер
Фактично Буча та Ворзель – 7-й день, а Гостомель – 13-й є в заручниках російських збройних сил,
– сказав Федорук.
Мер зауважив, що ЗСУ вдавалось витіснити ворога з міста, проте через добу він повернувся. Росіяни контролюють всі основні вулиці та магістралі та прострілюють їх. Мешканці не можуть навіть вийти надвір, адже ризикують життям.
Ситуація у місті – жахлива, проте Федорук подякував своїм односельчанам за мужність та витримку.
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