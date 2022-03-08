Об этом рассказал городской глава Бучи Анатолий Федорук. Мэр отметил, что обстрелы Бучи не прекращались даже во время переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси.

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Буча в заложниках у оккупантов, - мэр

Фактически Буча и Ворзель – 7-й день, а Гостомель – 13-й в заложниках российских вооруженных сил,

– сказал Федорук.

Мэр отметил, что ВСУ удавалось вытеснить врага из города, однако через сутки он вернулся. Россияне контролируют все основные улицы и магистрали и простреливают их. Жители не могут даже выйти на улицу, не рискуя жизнью.

Ситуация в городе – ужасная, однако Федорук поблагодарил своих односельчан за мужество и выдержку.