Про це розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук. Мер зазначив, що обстріли Бучі не припинялись – навіть під час перемовин української та російської делегацій у Білорусі.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Буча є в заручниках в окупантів, – мер

Фактично Буча та Ворзель – 7-й день, а Гостомель – 13-й є в заручниках російських збройних сил,

– сказав Федорук.

Мер зауважив, що ЗСУ вдавалось витіснити ворога з міста, проте через добу він повернувся. Росіяни контролюють всі основні вулиці та магістралі та прострілюють їх. Мешканці не можуть навіть вийти надвір, адже ризикують життям.

Ситуація у місті – жахлива, проте Федорук подякував своїм односельчанам за мужність та витримку.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.