Чорний дим з-за житлового будинку в Києві на Троєщині: горить воєнна машина

З-за житлового будинку в Києві на Троєщині помітили чорний дим. Відповідне відео з'явилось орієнтовно о 16:47 25 лютого.

ЗМІ також пишуть, що горить воєнна машина. Відповідні кадри надали очевидці.

Зауважте ЗСУ знищили колону з 22 російських танків, які йшли з Павлополя, – мер Маріуполя

На Троєщині "валить" чорний дим та горить авто

ЗМІ опіблікували відео, на якову видно чорний дим. Проте кадри зняті з доволі великої відстані, тому вогню не видно.

Наразі офіційно влада, ЗСУ не повідомляли про факт пожежі в будинку. У ДСНС 24 каналу спростували цю інформацію.

У Києві з-за будинку "валив" чорний дим: дивіться відео "Дзеркала тижня"

Видання Kyiv.media написало, що на Троєщині горить воєнна машина просто посеред вулиці. Наразі не відомо, кому вона належить.



На Троєщині горить воєнна машина / Фото Kyiv.media

На Троєщині горіла воєнна машина: дивіться відео Kyiv.media

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!